Ci sono campioni nel mondo del calcio che sfidano le leggi del tempo, e i tifosi del Milan lo sanno molto bene: Luka Modric ne è la dimostrazione. I tifosi rossoneri lo hanno capito da tempo, ma ieri hanno avuto una nuova conferma: a quasi 41 anni, il fuoriclasse rossonero ha sfornato una prestazione eccellente, trascinando la Croazia alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale.

Milan, Modric eterno

Nel dentro o fuori decisivo contro il, i croati non si sono fatti impietosire: 2-1 contro gli africani, vittoria che però porta la firma anche del numero 10. Con questo successo, lastrappa il pass per i sedicesimi, qualificandosi come miglior seconda del girone, alle spalle dell'Inghilterra di

Non esistono più aggettivi per descrivere la grandezza di Modric. La Croazia sblocca la partita nel primo tempo grazie alla rete di Sucic, ma poco dopo arriva il pareggio di Luckassen. In quel momento, però, ilc centrocampista del Milan è salito in cattedra.

all'ottantesimo minuto di gioco, dalla bandierina il numero 10 pittura un assist perfetto per la testa di Vlasic, che poi manda il pallone in rete ristabilendo il vantaggio. I minuti finali sono stati un chiaro esempio di leadership e sacrificio.

Il centrocampista rossonero ha sradicato palloni, chiuso ogni passaggio agli avversari e corso per difendere il 2-1 raggiunto nel finale della gara, il tutto a quasi 41anni. Se questo è un giocatore a fine carriera, ilc calcio ha davanti a sé un nuovo concetto di eternità.