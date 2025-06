Mondiale per Club, flop di pubblico negli USA: la FIFA non riempie gli stadi

Nonostante un investimento enorme di oltre 50 milioni di dollari in marketing, la FIFA non riempie gli stadi per il Mondiale per Club

Nonostante un investimento enorme di oltre 50 milioni di dollari in marketing, la FIFA sta riscontrando notevoli difficoltà nel riempire gli stadi del Mondiale per Club in corso negli USA. Un'inchiesta di The Athletic rivela che l'intensa campagna promozionale, soprattutto sui social, non sta producendo i risultati sperati.