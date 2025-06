Milan, tra mercato e rivoluzione. Ma attenti a non rivivere l'estate del 2017...

Il Milan si appresta a vivere una stagione di ricostruzione ma i tifosi hanno un timore: attenti a non ripetere gli errori del 2017

Ci attende un'estate ricca di colpi, affari e trattative. Il Milan deve riscattare la fallimentare stagione appena conclusa e, soprattutto, rivoluzionare la rosa in vista di altre possibili cessioni dopo quella di Tijjani Reijnders. Si tratta, insomma, di un vero e proprio anno zero guidato da Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, e Massimiliano Allegri, pronto per la sua seconda avventura col Diavolo.