Di Benedetto: “Il Milan, Vlahovic, Kean e Krstovic: il punto sul rebus attaccante”

"Ci sono poi due italiani che sono già al centro di tanti rumors: Moise Kean e Mateo Retegui. Il primo ha ricevuto una proposta da 15 milioni a stagione dall'Al Quadsiah, che per il momento ha gentilmente rispedito al mittente. Ma attenzione ai rilanci, visto che se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni l'anno sarebbe certamente complicato dire di no. Sullo sfondo poi c'è il Milan, anche se il rapporto con Allegri, per Kean, non è mai stato il massimo. E la Premier League resta sempre e comunque il campionato da dove possono arrivare i 52 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto del classe 2000 e valida dal 1° al 15 luglio. Infine il Napoli, che cerca un grande attaccante, ma la concorrenza di Lukaku potrebbe far desistere l'attaccante della Fiorentina. Che pensa anche al Mondiale, sempre che l'Italia riesca a qualificarsi. Perché i soldi sono importanti, come sempre, ma il progetto lo è altrettanto. Su Retegui invece attenzione a Milan e Juventus, con l'Atalanta che non farà carte false per trattenerlo a tutti i costi".