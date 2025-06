Calciomercato Milan, obiettivo Cambiaso: la risposta della Juventus

'Calciomercato.com' ha fatto il punto della situazione su Andrea Cambiaso , classe 2000 , terzino della Juventus e obiettivo di calciomercato del Milan . Nello scorso mese di gennaio, l'ex Genoa e Bologna sembrava a un passo dal Manchester City per 50-60 milioni di euro; poi, però, non se n'è fatto più nulla.

Calciomercato Milan, Allegri vuole Cambiaso della Juventus

In questa sessione di trattative, invece, per 'CM.com' sarebbe stato il Milan a bussare alle porte del club di Corso Galileo Ferraris per Cambiaso. Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato in bianconero, lo vuole fortemente per il suo Milan come terzino sinistro al posto di Theo Hernández.