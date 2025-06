Calciomercato Milan, per l'attacco spunta Mitrovic: cifre e condizioni

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come al Milan , che perderà Tammy Abraham (fine prestito), Luka Jovic (fine contratto) e Francesco Camarda (cessione in prestito in Serie B), con il solo Santiago Giménez disponibile, servirà almeno un altro attaccante di livello in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, Tare valuta l'opzione Mitrovic

Nelle ultime ore, a tal proposito, tra le opzioni vagliate dal direttore sportivo Igli Tare, si starebbe facendo strada quella che porta ad Aleksandar Mitrovic, classe 1994, centravanti serbo (come un altro obiettivo, Dusan Vlahovic) attualmente in forza all'Al-Hilal. Il suo curriculum, per il 'CorSport', è una garanzia: 111 gol in 206 partite con il Fulham, prima ancora 44 in 90 con l'Anderlecht e 17 in 72 con il Newcastle.