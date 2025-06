Schira: 'Vlahovic ha dato disponibilità al Milan. Ma c'è un problema'

Si è parlato molto, in questi giorni, di un possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan, o nell'ambito di uno scambio con la Juventus che vedrebbe Theo Hernández fare il percorso inverso, oppure come trattativa assestante. Questo perché Massimiliano Allegri avrebbe individuato nel centravanti ex Fiorentina, classe 2000, il bomber ideale per la sua squadra.