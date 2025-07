Modric, la leggenda dei blancos saluta il Real Madrid: ora destinazione Milan

Luka Modric e il Real Madrid , un capitolo glorioso giunge al termine. Il fuoriclasse croato, che sognava di chiudere la sua incredibile avventura in maglia Blancos con un trionfo al Mondiale per Club, ha visto il suo desiderio infrangersi in semifinale. La squadra di Xabi Alonso è stata sconfitta dal Paris Saint-Germain che ha dominato la partita con un netto 3-0, guadagnandosi la finale contro il Chelsea .

Modric dice addio al Real Madrid: si chiude un'era leggendaria. Ora il Milan

Con questa eliminazione, Modric saluta il Real Madrid dopo ben 13 lunghi anni costellati di successi inauditi, un periodo che lo ha consacrato come il calciatore più vincente nella storia del club. Il suo palmares con i Blancos è sbalorditivo: 4 Campionati, 2 Copa del Rey, 5 Supercoppe di Spagna, l'incredibile cifra di 6 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 5 Coppa del Mondo per Club e 1 Coppa Intercontinentale FIFA. Un dominio assoluto, arricchito anche dal prestigioso Pallone d'Oro. In totale, Modric ha indossato la maglia del Real per ben 597 partite, mettendo a segno 43 gol.