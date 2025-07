Modric e il Milan: tre scontri con i rossoneri e un destino incrociato

I precedenti più significativi risalgono alla stagione 2010-11 , quando Modric militava nel Tottenham e affrontò il Milan negli ottavi di finale di Champions League . La gara d'andata a San Siro vide la vittoria per 0-1 degli Spurs , con Modric protagonista a centrocampo. Il ritorno a White Hart Lane si concluse invece con un pareggio a reti inviolate (0-0), risultato che sancì l'eliminazione dei rossoneri dalla competizione.

L'ultimo precedente risale alla stagione appena conclusa, la 2024-25, durante la fase a gironi della Champions League. In quell'occasione, Modric vestiva la prestigiosa maglia del Real Madrid e il suo cammino incrociò nuovamente quello del Milan. Fu una partita memorabile per i rossoneri, che si imposero per 1-3 sul campo del Bernabeu.