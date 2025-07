La Milano rossonera si prepara a presentare il suo nuovo fuoriclasse: Luka Modric è pronto a unirsi al gruppo rossonero non appena la squadra rientrerà dalla tournée. Ma l'attesa per i tifosi è quasi finita, perché lunedì 4 agosto sarà il "Modric Day", con una doppia occasione per celebrare l'arrivo del campione croato.

Modric-Milan: lunedì la conferenza stampa e l'incontro con i tifosi rossoneri

Alle ore 17:00, Modric sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa presso la Sala Stampa di Casa Milan. Un momento attesissimo, che potrà essere seguito in diretta sui canali ufficiali del Club per non perdere nemmeno una dichiarazione.