Emiliano Viviano difende Gonçalo Ramos dalle critiche: le belle parole riservate al centravanti del Milan e i responsabili individuati dall'ex portiere
Errori in difesa e poco in attacco: la sintesi di Milan-Benfica 0-2 | Video
Una sola rete realizzata nelle prime cinque partite e qualcuno inizia già a discutere le qualità di Gonçalo Ramos. Chi non ha dubbi sul centravanti del Milan è l'ex portiere Emiliano Viviano, che lo ha elogiato anche dopo la sconfitta contro il Benfica.
Milan, le parole di Viviano su RamosIntervenuto a 'Le Foot Toujours', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Viviano si è espresso così sul numero 9 portoghese:
“Ramos per me è un attaccante che può fare 15/20 gol in campionato. Non è lui il problema, ma la poca assistenza. Al Milan manca qualità nei due trequartisti. Non ha giocatori come Dybala che possono fare l’ultimo passaggio”.
Secondo l'ex portiere, dunque, le responsabilità sarebbero più dei trequartisti che di Ramos. Un altro fattore che non favorisce l'ex PSG è la scelta di Amorim di schierare diversi giocatori a piede invertito: mossa che limita il numero di cross dal fondo, fondamentali per un attaccante.
L'impatto di Ramos con il mondo MilanPrelevato dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Gonçalo Ramos è diventato l'acquisto più oneroso nella storia del Milan. Dopo una stagione senza una vera e propria prima punta di ruolo, un centravanti con l'esperienza internazionale e le caratteristiche tecniche del portoghese era ciò di cui i rossoneri avevano bisogno per fare il salto di qualità lì davanti. Il classe 2001 ha già timbrato il cartellino in Serie A, realizzando il gol del vantaggio contro il Venezia. Non è riuscito ad incidere contro Torino, Juventus, Lazio e Benfica, ma il suo lavoro in fase di pressione e di gestione palla è stato comunque apprezzato da Ruben Amorim.
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