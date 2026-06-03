Un'operazione che non ha pagato

Il verdetto del campo, guardando i dati, lascia pochi dubbi sulla bontà dell'operazione: sicuramente il Milan ha incassato per un giocatore che era in scadenza di contratto nella stagione successiva, ma a livello tattica e di importanza sul campo ha perso tantissimo. Estupiñán ha faticato a imporsi e a prendersi la fascia del Milan. Nessuno gli chiedeva di replicare i picchi avuti dall'ex numero 19 rossonero, ma l'obiettivo del terzino sinistro era quello di giocare una buona stagione e diventare un'opzione interessante per la fascia rossonera. E invece ha perso nettamente non solo il confronto con il francese, ma anche contro Davide Bartesaghi.