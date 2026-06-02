La stagione del Milan non è terminata come ci saremmo aspettati fino a poche mesi fa, ma bisogna prenderne atto e tirare le somme. Lo ha fatto Gerry Cardinale, che ha licenziato in massa Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Lo ha fatto anche Leao, che ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan in estate. E lo abbiamo fatto anche noi, che abbiamo condotto un sondaggio rivolto direttamente ai lettori di PianetaMilan.it.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, chi vendi e chi tieni? Il popolo rossonero ha parlato. Ecco i risultati del sondaggio di PianetaMilan
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Milan, chi vendi e chi tieni? Il popolo rossonero ha parlato. Ecco i risultati del sondaggio di PianetaMilan
I milanisti hanno emesso la propria sentenza: chi resta e chi parte? Ecco i risultati del sondaggio condotto da PianetaMilan.it
I risultati del sondaggio di PianetaMilan—
Vi abbiamo messo di fronte ad una scelta: chi tenere in rosa e chi finanziare per fare cassa. Avete votato in più di 300 ed è ora di analizzare i risultati. Avete tenuto solo 13 giocatori, mettendone 8 sul mercato. Il giocatore con la più alta percentuale di permanenza è stato Bartesaghi (94%), seguito da Pavlovic (93%), Saelemaekers (87%) , Pulisic (86%), Gabbia (84%), Athekame (83%), Jashari (80%) e Rabiot (80%). Più basso Modric, che chiude con il 69%, mentre Leao si ferma addirittura a quota 20%. Il croato è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare dopo la mancata qualificazione in Champions League.
Difesa, chi tenere—
Difesa, chi vendere—
Centrocampo, chi tenere—
Centrocampo, chi vendere—
Attacco, chi tenere—
Attacco, chi vendere—
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