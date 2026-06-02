La stagione del Milan non è terminata come ci saremmo aspettati fino a poche mesi fa, ma bisogna prenderne atto e tirare le somme. Lo ha fatto Gerry Cardinale, che ha licenziato in massa Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Lo ha fatto anche Leao, che ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan in estate. E lo abbiamo fatto anche noi, che abbiamo condotto un sondaggio rivolto direttamente ai lettori di PianetaMilan.it.