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Milan, chi vendi e chi tieni? Il popolo rossonero ha parlato. Ecco i risultati del sondaggio di PianetaMilan

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I milanisti hanno emesso la propria sentenza: chi resta e chi parte? Ecco i risultati del sondaggio condotto da PianetaMilan.it
Redazione PM

La stagione del Milan non è terminata come ci saremmo aspettati fino a poche mesi fa, ma bisogna prenderne atto e tirare le somme. Lo ha fatto Gerry Cardinale, che ha licenziato in massa Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Lo ha fatto anche Leao, che ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan in estate. E lo abbiamo fatto anche noi, che abbiamo condotto un sondaggio rivolto direttamente ai lettori di PianetaMilan.it.

I risultati del sondaggio di PianetaMilan

—  

Vi abbiamo messo di fronte ad una scelta: chi tenere in rosa e chi finanziare per fare cassa. Avete votato in più di 300 ed è ora di analizzare i risultati. Avete tenuto solo 13 giocatori, mettendone 8 sul mercato. Il giocatore con la più alta percentuale di permanenza è stato Bartesaghi (94%), seguito da Pavlovic (93%), Saelemaekers (87%) , Pulisic (86%), Gabbia (84%), Athekame (83%), Jashari (80%) e Rabiot (80%). Più basso Modric, che chiude con il 69%, mentre Leao si ferma addirittura a quota 20%. Il croato è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Difesa, chi tenere

—  

  • Pavlovic 93%

  • Bartesaghi 91%

  • Gabbia 84%

  • Maignan 80%

  • Athekame 80%

  • De Winter 72%

  • Odogu 17%

  • Tomori 14%

  • Estupinan 4%

    • Difesa, chi vendere

    —  

  • Pavlovic 5%

  • Bartesaghi 5%

  • Gabbia 9%

  • Maignan 10%

  • Athekame 14%

  • De Winter 23%

  • Odogu 49%

  • Tomori 80%

  • Estupinan 94%

    • Centrocampo, chi tenere

    —  

  • Rabiot 84%

  • Jashari 78%

  • Ricci 74%

  • Modric 71%

  • Fofana 23%

  • Loftus-Cheek 6%

    • Centrocampo, chi vendere

    —  

  • Rabiot 8 %

  • Jashari 16%

  • Ricci 20%

  • Modric 12%

  • Fofana 75%

  • Loftus-Cheek 95%

    • Attacco, chi tenere

    —  

  • Saelemaekers 86%

  • Pulisic 85%

  • Nkunku 58%

  • Gimenez 27%

  • Leao 21%

  • Fullkrug 7%

    • Attacco, chi vendere

    —  

  • Saelemaekers 10%

  • Pulisic 17%

  • Nkunku 34%

  • Gimenez 65%

  • Leao 77%

  • Fullkrug 86%

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