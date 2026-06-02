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Sondaggio Milan: difesa, centrocampo e attacco. Scegli chi tenere e chi vendere in estate

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Rifondazione Milan: parola ai tifosi rossoneri. Vota il sondaggio e scegli quali giocatori confermare e quali vendere nella prossima sessione di calciomercato
Redazione PM

La stagione del Milan non è terminata come ci si sarebbe aspettato fino a poche settimane fa: quinto posto e secondo anno consecutivo senza qualificazione in Champions League. Ora, però, è già tempo di pensare al calciomercato. Mentre Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono impegnati a ricomporre l'organigramma societario, noi di PianetaMilan ci rivolgiamo direttamente a voi tifosi rossoneri per ridisegnare la rosa in vista della prossima annata sportiva.

Sondaggio Milan, difesa

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La difesa rossonera ha disputato una buona prima parte di stagione, incassando appena 15 gol nell'intero girone d'andata. Nel girone di ritorno, invece, il rendimento della retroguardia è calato: 20 reti subite nelle ultime 19 partite. Quali sono i difensori da cui ripartireste in vista del prossimo anno? Chi, invece, non vorreste più vedere al Milan? Vota il sondaggio.

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Centrocampo

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A centrocampo, tanto passerà dalle decisioni di Modric e Rabiot. Il croato è chiamato a scegliere tra il rinnovo e il ritiro, ma sembra che per lui sia già pronto un incarico da dirigente al Real Madrid. Il francese, invece, potrebbe seguire Allegri a Napoli, ma per portarlo in Campania, gli azzurri dovrebbero trattare direttamente con il Milan, visto il suo contratto in scadenza nel 2028. Se questi due giocatori dovessero partire, servirebbero diversi nuovi innesti. Voi da chi ripartireste? Vota il sondaggio.

Attacco

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Il reparto offensivo è stato senza dubbio il più deludente, con appena 7 gol segnati nel girone di ritorno. Se il destino di Leão e quello di Füllkrug sembrano già segnati, tutto è ancora da scrivere per quanto riguarda Pulisic, Nkunku e Gimenez. Se foste nei panni della società, confermereste qualcuno in attacco? Se sì, chi? Vota il sondaggio.

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