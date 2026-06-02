Rifondazione Milan: parola ai tifosi rossoneri. Vota il sondaggio e scegli quali giocatori confermare e quali vendere nella prossima sessione di calciomercato

La stagione del Milan non è terminata come ci si sarebbe aspettato fino a poche settimane fa: quinto posto e secondo anno consecutivo senza qualificazione in Champions League. Ora, però, è già tempo di pensare al calciomercato. Mentre Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono impegnati a ricomporre l'organigramma societario, noi di PianetaMilan ci rivolgiamo direttamente a voi tifosi rossoneri per ridisegnare la rosa in vista della prossima annata sportiva.