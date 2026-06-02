Centrocampo—
A centrocampo, tanto passerà dalle decisioni di Modric e Rabiot. Il croato è chiamato a scegliere tra il rinnovo e il ritiro, ma sembra che per lui sia già pronto un incarico da dirigente al Real Madrid. Il francese, invece, potrebbe seguire Allegri a Napoli, ma per portarlo in Campania, gli azzurri dovrebbero trattare direttamente con il Milan, visto il suo contratto in scadenza nel 2028. Se questi due giocatori dovessero partire, servirebbero diversi nuovi innesti. Voi da chi ripartireste? Vota il sondaggio.
Attacco—
Il reparto offensivo è stato senza dubbio il più deludente, con appena 7 gol segnati nel girone di ritorno. Se il destino di Leão e quello di Füllkrug sembrano già segnati, tutto è ancora da scrivere per quanto riguarda Pulisic, Nkunku e Gimenez. Se foste nei panni della società, confermereste qualcuno in attacco? Se sì, chi? Vota il sondaggio.
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