Il Milan è cambiato molto in estate sia per quanto riguarda la rosa sia in dirigenza e in panchina. Prima gli arrivi di Igli Tare in dirigenza e Massimiliano Allegri in panchina. Un cambio di rotta importante per la gestione RedBird visto che il Milan si è affidato a due esperti nel proprio settore. Soprattutto in panchina, dopo i flop di Fonseca e Conceicao, si è puntato su un allenatore esperto in Serie A e che potesse dare la svolta fin dà subito.