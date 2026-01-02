Il Milan è cambiato molto in estate sia per quanto riguarda la rosa sia in dirigenza e in panchina. Prima gli arrivi di Igli Tare in dirigenza e Massimiliano Allegri in panchina. Un cambio di rotta importante per la gestione RedBird visto che il Milan si è affidato a due esperti nel proprio settore. Soprattutto in panchina, dopo i flop di Fonseca e Conceicao, si è puntato su un allenatore esperto in Serie A e che potesse dare la svolta fin dà subito.
Un nuovo Milan con Allegri: che voto date alla prima parte del 2025-26? Il sondaggio
Un nuovo Milan con Allegri: che voto date alla prima parte del 2025-26? Il sondaggio
Il Milan di Allegri è in piena corsa per lo scudetto e per la qualificazione in Champions League. Eliminazione precoce in Coppa Italia. Dai il voto nel sondaggio nell'articolo
Sul mercato tanto lavoro per Tare che ha venduto e comprato molti giocatori. Sul campo, invece, Allegri ha cambiato modo di giocare con un 3-5-2 più improntato a non prendere gol che nel farne uno in più degli altri. Ottima prima parte stagionale in Serie A, battendo tutte le big tranne il pareggio contro la Juventus, ma eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio.
Dai un voto alla prima parte della stagione 2025-26 del Milan.
