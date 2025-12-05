LEGGI ANCHE: Milan, dalla sconfitta contro la Lazio arrivano segnali: il calciomercato serve ad Allegri>>>
Dopo il commento sulla sconfitta contro la Lazio, Ricci ha parlato della prossima partita di campionato contro il Torino: "Bisogna voltare pagina, ci aspetta una partita difficile. Il Milan non vince da tanto tempo a Torino. Siamo dispiaciuti per il risultati di oggi (ieri sera), ma non si può tornare indietro". Queste le parole del centrocampista, tra l'altro ex della sfida contro i granata.
