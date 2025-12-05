"C'è tanta rabbia perché per noi la Coppa Italia era un obiettivo. C'è dispiacere perché forse potevamo fare di più, c'è mancano qualcosa. Secondo me non eravamo al top come sempre, anche se abbiamo avuto qualche occasione. Non siamo riusciti ad essere concreti, c'è mancato ritmo e abbiamo preso un gol da palla inattiva che ha fatto la differenza".