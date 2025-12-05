Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Ricci sull’eliminazione in Coppa Italia: “Non si può tornare indietro. Torino? Non so da quanto il Milan …”

COPPA ITALIA

Ricci sull’eliminazione in Coppa Italia: “Non si può tornare indietro. Torino? Non so da quanto il Milan …”

Ricci dopo Lazio-Milan: 'Tanta rabbia. La Coppa era un obiettivo. A Torino partita difficile'
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026. Parole anche sul Torino
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan 1-0, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"C'è tanta rabbia perché per noi la Coppa Italia era un obiettivo. C'è dispiacere perché forse potevamo fare di più, c'è mancano qualcosa. Secondo me non eravamo al top come sempre, anche se abbiamo avuto qualche occasione. Non siamo riusciti ad essere concreti, c'è mancato ritmo e abbiamo preso un gol da palla inattiva che ha fatto la differenza".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, dalla sconfitta contro la Lazio arrivano segnali: il calciomercato serve ad Allegri>>>

Dopo il commento sulla sconfitta contro la Lazio, Ricci ha parlato della prossima partita di campionato contro il Torino: "Bisogna voltare pagina, ci aspetta una partita difficile. Il Milan non vince da tanto tempo a Torino. Siamo dispiaciuti per il risultati di oggi (ieri sera), ma non si può tornare indietro". Queste le parole del centrocampista, tra l'altro ex della sfida contro i granata.

Leggi anche
Altro episodio dubbio tra Lazio e Milan, Cesari: “Decisione non chiara, ma il Var non...
Lazio, Sarri dopo la vittoria col Milan: “In queste situazioni trovo gusto. Mi ha fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA