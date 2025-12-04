Pianeta Milan
Allegri in conferenza dopo Lazio-Milan: “Nel nostro miglior momento preso gol. Ma ora …”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 1-0, così Allegri nella conferenza stampa post-partita

Sulla partita: "Partita bloccata, chi segnava vinceva: era già successo sabato. Abbiamo giocato meglio oggi, ma a calcio conta chi vince. Sono stati bravi a cogliere l'episodio. Siamo arrabbiati e dispiaciuti, ma domani è un altro giorno".

Su cosa è mancato stasera al Milan: "Nel primo tempo potevamo giocare più veloce tra le linee, ma si sono difesi bene. Nel secondo abbiamo avuto occasioni, siamo stati leggeri sul corner .... Nel nostro miglior momento abbiamo preso gol: dobbiamo migliorare".

Sulla gara di Ardon Jashari: "Era in buona condizione e ha fatto una buona partita. Anche Estupinan. La cosa positiva è che stanno bene tutti, ma ci dispiace: ora però non dobbiamo deprimerci, non era semplice, ma prepariamo la gara contro il Torino".

Sull'esigenza di un rinforzo in più in attacco: "Non era semplice stasera, la Lazio concede poco. Normale che a Milano abbiamo avuto occasioni, ma con loro è sempre difficile: oggi ne abbiamo avute anche di più. Se concedi e nei dettagli sbagli, come stasera nei corner, perdi. Stasera abbiamo fatto bene, segnando il giudizio cambiamo. Ora devo pensare alla prossima partita, ma spesso in pieno controllo facciamo qualche errore di troppo".

