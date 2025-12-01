Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, non terrà la conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, così come avviene solitamente prima di ogni match. Ecco, invece, il programma dell'allenatore
Giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. In caso di parità al 90', si procederà con i tempi supplementari. Nel caso in cui la parità persista, saranno i calci di rigore a stabilire chi tra biancocelesti e rossoneri passerà ai quarti di finale del torneo.
La vincente di Lazio-Milan affronterà, secondo tabellone (parte sinistra) della competizione, la vincente di Bologna-Parma, che si terrà allo stesso giorno, ma alle ore 18:00. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri non terrà la consueta conferenza stampa di presentazione del match a Milanello. Mercoledì, alla vigilia di Lazio-Milan, parlerà in un'intervista in esclusiva a 'Milan TV'.