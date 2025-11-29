Pianeta Milan
Milan-Lazio, Allegri e il momento: “Dipende da come crescono i singoli”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Che partita è stata e su Pulisic: "Per quanto riguarda Pulisic lo sapremo lunedì. Non siamo stati sottotono, ha meriti la Lazio, buona squadra. Finché tiene i ritmi molto alti, chiudendo le linee, diventa difficile. Poi abbiamo alzato il baricentro, abbiamo corso un po' più forte, loro sono calati e abbiamo avuto momenti favorevoli. Le partite durano 95 minuti. Se non riesci a giocare non devi andare sotto".

In che fase di crescita è il Milan oggi: "Il margine di miglioramento sta nei singoli. Più migliorano più è facile giocare bene con la palla e difendersi meglio. Però finora merito ai ragazzi. Finora tutti stanno facendo bene per arrivare a marzo in posizione ottimale. Ci vogliono uomini squadra. Costruire squadre importanti che creano presupposti per vincere senza uomini squadra è difficile".

Su Bartesaghi: "Merito di chi l'ha trovato da ragazzino e l'ha portato al Milan, ci sono nel calcio italiano dei ragazzi giovani che hanno talento. Possono fare bene. Più gioca più acquisisce sicurezza. Ha una struttura bella".

Com'è l'ambiente e se c'erano già qualità: "Ci sono annate in cui le cose non vanno bene per tanti motivi. Non so quelli dell'anno scorso. Sono stati scelti giocatori perché avevano qualità. Magari in un'annata particolare non sono venute fuori. Bisognava lavorare su questo gruppo che ha qualità, fisiche, tecniche e morali".

Cosa è successo alla fine: "L'episodio del rigore... Non ho offeso l'arbitro. Anzi sono andato a complimentarmi poi perché ha gestito bene il momento e ha arbitrato bene. Poi mancavano 30 secondi, c'era chi voleva e chi non voleva rigore. Si è trovato in mezzo, è stato bravo".

