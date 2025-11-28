Milan-Lazio, Allegri: 'Domenica miglior prestazione di Saelemaekers'

Durante la conferenza stampa che precede di 48 ore la sfida tra Milan e Lazio , Massimiliano Allegri ha parlato di diversi temi ma si è concentrato anche nell'elogiare la prestazione di Alexis Saelemaekers nel derby vinto 1-0 e la crescita che sta vivendo il talento classe 2005 Davide Bartesaghi . Ecco le parole sui due esterni del Diavolo, pronti a tornare in campo sabato sera contro i biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri.

Allegri su Saelemaekers e Bartesaghi

Su Saelemaekers: "Saelemaekers è cresciuto dal punto di vista della prestazione: domenica ha fatto la migliore prestazione quest'anno, è stato pesante dal punto di vista tecnico e tattico. Col Napoli ad esempio dopo il gol ha fatto un po' casino: deve trovare questo equilibrio perché ha margini di crescita importanti, poi è un giocatore generoso".