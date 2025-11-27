Milan, Allegri sui pochi cambi: 'Numero della rosa è giusto. A gennaio ...'

Il Milan è la squadra che in Serie A fa meno cambi di tutte. Cosa vuol dire? "La rosa corta assolutamente no. C'è mancato Rabiot, Pulisic ed Estupinan nell'ultimo mese. A volte i cambi servono, ma a volte i cambi non servono oppure li fai tanto per fare e non va bene. I cambi vanno fatto quando c'è bisogno, a volte ci sono partite in cui non ce n'è bisogno".
Ancora sui cambi. Serve qualcosa a gennaio per raggiungere gli obiettivi finali? "Nell'ultimo mese sono tornati 5 giocatori dalla nazionale praticamente morti, non potevo farli giocare. Il numero della rosa è giusto. La società sta lavorando per programmare il Milan degli ultimi anni, a gennaio è un mercato particolare... Andare a mettere giocatori che non servono... Abbiamo calciatori che stanno crescendo e che nella seconda parte di campionato possono darci molto di più".
