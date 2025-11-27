Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri in conferenza: “Pochi cambi? Non abbiamo una rosa corta. A volte servono le sostituzioni, altre no”

CONFERENZA

Allegri in conferenza: “Pochi cambi? Non abbiamo una rosa corta. A volte servono le sostituzioni, altre no”

Milan, Allegri sui pochi cambi: 'Numero della rosa è giusto. A gennaio ...'
Il Milan è la squadra di Serie A che effettua meno cambi: 42 in 12 partite. Allegri spiega che non è un problema di rosa corta, ma di necessità: le sostituzioni vanno fatte solo quando servono. In conferenza pre Lazio parla anche del prossimo...
Redazione

Negli ultimi giorni è uscita una curiosa classifica in cui il Milan di Massimiliano Allegri risalta rispetto alle altre squadre di Serie A. Risulta che il Diavolo è la squadra che ha effettuato meno cambi in Serie A: appena 42 in 12 giornate, con una media di 3,5 a partita. Allegri ha utilizzato tutte e cinque le sostituzioni solo in tre occasioni, mentre in sette gare si è fermato a tre cambi. Da segnalare anche un dato particolare: in una sola partita ha effettuato appena due sostituzioni, minimo stagionale dell'intero campionato.

Le parole di Massimiliano Allegri sui pochi cambi

—  

Durante la conferenza stampa prima di Milan-Lazio in programma sabato alle ore 20:45, il tecnico rossonero ha parlato anche di questa particolare statistica. Ecco le sua parole

LEGGI ANCHE

Il Milan è la squadra che in Serie A fa meno cambi di tutte. Cosa vuol dire? "La rosa corta assolutamente no. C'è mancato Rabiot, Pulisic ed Estupinan nell'ultimo mese. A volte i cambi servono, ma a volte i cambi non servono oppure li fai tanto per fare e non va bene. I cambi vanno fatto quando c'è bisogno, a volte ci sono partite in cui non ce n'è bisogno".

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Lazio, con Pulisic fuori chi affiancherà Leao? Tutte le opzioni

Ancora sui cambi. Serve qualcosa a gennaio per raggiungere gli obiettivi finali? "Nell'ultimo mese sono tornati 5 giocatori dalla nazionale praticamente morti, non potevo farli giocare. Il numero della rosa è giusto. La società sta lavorando per programmare il Milan degli ultimi anni, a gennaio è un mercato particolare... Andare a mettere giocatori che non servono... Abbiamo calciatori che stanno crescendo e che nella seconda parte di campionato possono darci molto di più".

Leggi anche
Pre Milan-Lazio, Allegri su Maignan: “Tra i più forti del mondo. A ‘portieri...
Conferenza Milan-Lazio, Allegri: “Io non trasformo Leao. Ha le caratteristiche per fare la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA