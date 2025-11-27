Milan, Allegri sui pochi cambi: 'Numero della rosa è giusto. A gennaio ...'

Negli ultimi giorni è uscita una curiosa classifica in cui il Milan di Massimiliano Allegri risalta rispetto alle altre squadre di Serie A. Risulta che il Diavolo è la squadra che ha effettuato meno cambi in Serie A: appena 42 in 12 giornate, con una media di 3,5 a partita. Allegri ha utilizzato tutte e cinque le sostituzioni solo in tre occasioni, mentre in sette gare si è fermato a tre cambi. Da segnalare anche un dato particolare: in una sola partita ha effettuato appena due sostituzioni, minimo stagionale dell'intero campionato.