Allegri: 'Jashari? Può giocare davanti alla difesa. Gli manca minutaggio'

Conferenza Milan-Lazio, Allegri: “Jashari? Può giocare davanti alla difesa. Ha grande voglia e carattere”

Durante la conferenza stampa prima di Milan-Lazio, il tecnico rossonero ha presentato la sfida con i biancocelesti parlando anche del recuperato Ardon Jashari. Ecco le sue parole sul centrocampista svizzero
Redazione

Massimiliano Allegri ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa in vista delle prossima sfida Milan-Lazio, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Tra i tanti temi analizzati, il tecnico toscano ha parlato anche di Ardon Jashari. Il centrocampista arrivato la scorsa estate dal Bruges è tornato completamente a disposizione di Allegri da poche settimane, a causa del brutto infortunio rimediato nelle prime settimane della stagione dopo un contrasto con Gimenez. Ecco le parole del livornese sul centrocampista svizzero.

Conferenza di Allegri, le parole su Jashari

—  

"Come caratteristiche può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo in base a come gioca il terzo di centrocampo. Ha grande carattere, ha grande voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Poi si è fatto male, ora ha recuperato ma gli manca minutaggio. Ma lui era già fermo prima di farsi male: sono tre mesi e mezzo che non fa una partita. È una questione di ritmo partita, di coordinazione sulla palla nei movimenti".

Se pensa di inserire Jashari o Ricci nel centrocampo rossonero nelle prossime partite: "In questo momento hanno giocato più loro (Modric, Rabiot e Fofana, ndr), ma ha giocato anche Ricci perché è mancato Rabiot, è importante. Comunque averlo in squadra è importante. Quando lo chiami, che parta dall'inizio o entri, è sempre pronto fisicamente e mentalmente. Un valore aggiunto, tutti devono essere così. C'è chi come Loftus-Cheek ha giocato meno o Nkunku, con Estupinan che sta rientrando. L'importante è avere l'obiettivo davanti e mettersi al servizio della squadra per arrivare nei primi 4: non è facile perché mai come quest'anno nelle prime giornate ci sono 7 squadre in 7 punti. In una partita vai su e in una vai giù. Basta vedere noi, avessimo perso domenica saremmo stati a -5, non tanto, ma vedremmo le cose in modo diverso. Per questo l'obiettivo deve regnare".

