Milan-Lazio, Bartesaghi: “Ho dovuto tirare con Modric a fianco! Gattuso…”

Se è meglio avere un Theo Hernandez davanti e crescere con lui o avere le possibilità: "Importante avere avuto lui, ora è bello".

Cosa punta a raggiungere: "A lavorare così. Poi penso alla Nazionale, ma devo stare sereno".

PM - Sulla presenza di Gattuso: "Non sapevo ci fosse. Non è un problema. Penso solo a fare bene in campo".

Sull'importanza di dare continuità giovendì: "Sarà una delle partite più importanti, bisogna prepararla bene. Da domani ci pensiamo subito".

Chi lo striglia di più e chi gli dà più consigli: "Per la punizione ci fermiamo sempre io, Pavlovic, Modric, Saelemaekers e altri a tirare. Non volevo tirarla, ma Corradi ha spinto, devo ringraziarlo. E ringraziare Modric perché essere sul pallone con lui e tirare io..."

Che sensazioni aveva avuto sul rigore: "Sinceramente ero dietro, non ho visto proprio niente. Ho chiesto subito agli altri. Poi come tutti sono stato in tensione".

Sul suo ruolo: "Non so rispondere, mi trovo bene ovunque.