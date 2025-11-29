Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Lazio, Bartesaghi: “Ho dovuto tirare con Modric a fianco! Gattuso…”

CONFERENZA

Milan-Lazio, Bartesaghi: “Ho dovuto tirare con Modric a fianco! Gattuso…”

Milan-Lazio, Bartesaghi: “Ho dovuto tirare con Modric a fianco! Gattuso…” - immagine 1
Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa è successo quest'anno: "Niente, ho continuato a lavorare dando il massimo. Così bisogna fare. Sono solo all'inizio".

LEGGI ANCHE

Se è meglio avere un Theo Hernandez davanti e crescere con lui o avere le possibilità: "Importante avere avuto lui, ora è bello".

Cosa punta a raggiungere: "A lavorare così. Poi penso alla Nazionale, ma devo stare sereno".

PM - Sulla presenza di Gattuso: "Non sapevo ci fosse. Non è un problema. Penso solo a fare bene in campo".

Sull'importanza di dare continuità giovendì: "Sarà una delle partite più importanti, bisogna prepararla bene. Da domani ci pensiamo subito".

Chi lo striglia di più e chi gli dà più consigli: "Per la punizione ci fermiamo sempre io, Pavlovic, Modric, Saelemaekers e altri a tirare. Non volevo tirarla, ma Corradi ha spinto, devo ringraziarlo. E ringraziare Modric perché essere sul pallone con lui e tirare io..."

Che sensazioni aveva avuto sul rigore: "Sinceramente ero dietro, non ho visto proprio niente. Ho chiesto subito agli altri. Poi come tutti sono stato in tensione".

Sul suo ruolo: "Non so rispondere, mi trovo bene ovunque.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Lazio, Allegri e il momento: “Dipende da come crescono i singoli”
Milan, Allegri prima della Lazio: “Saelemaekers domenica ha fatto la sua miglior...

© RIPRODUZIONE RISERVATA