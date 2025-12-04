Cesari dopo Lazio-Milan: 'Guida assegna calcio d'angolo dubbio. Il Var...'

Il Milan di Massimiliano Allegri si ferma sul più bello. Dopo le due vittorie di misura consecutive in campionato contro Inter e Lazio , la squadra del tecnico toscano va a sbattere sul muro biancoceleste in Coppa Italia . Allo Stadio Olimpico di Roma, il rematch della tredicesima giornata della Serie A tra rossoneri e biancocelesti termina ancora 1-0, questa volta in favore della squadra di Maurizio Sarri. Decide il gol di Mattia Zaccagni , arrivato nella parte finale del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Nuno Tavares.

Dopo il discusso episodio di Pavlovic avvenuto nei minuti finali della sfida in campionato, anche questa sera si è verificato un momento che sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni. Parliamo dell'assegnazione del calcio d'angolo da cui è arrivato il gol biancoceleste. L'ex arbitro, ora moviolista, Graziano Cesari ha analizzato l'episodio nel post-partita di 'Mediaset'. Ecco le sue parole: "Guida ha concesso quel calcio d'angolo dubbio sul gol. Decisione non chiara. Ma il VAR non poteva intervenire".