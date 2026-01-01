Il Milan ha vissuto un 2025 molto complesso a livello di risultati con Fonseca e Conceicao, tanto è vero che ha cambiato tantissimo dopo la fine della stagione. Tante scelte anche sul mercato sbagliate con giocatori arrivati in pompa magna e che poi hanno deluso e anche parecchio con la maglia rossonera. Si parte con uno dei colpi dello scorso gennaio del Milan ovvero Joao Felix. Arrivato in prestito dal Chelsea non ha lasciato il graffio in rossonero: solo 3 gol e un assist in 21 presenze totali. Stessa cosa per Kyle Walker, arrivato in inverno dal City. Tante presenze, buon impatto, ma al di sotto delle aspettative. Male anche Emerson Royal, arrivato in estate dal Tottenham e ceduto dopo una sola stagione al Flamengo. Anche Alvaro Morata ha deluso moltissimo: arrivato dall'Atletico Madrid, lo spagnolo ha segnato 6 gol con 2 assist in 25 presenze. Si è visto poco anche Chuwkueze, perso nella brutta annata tra Fonseca e Conceicao.
