Un 2025 di tanti bassi e pochi alti per il Milan: la vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter è stata una bella nota tra la gestione di Fonseca e poi quella successiva di Conceicao. Dopo il trofeo vinto, infatti, il Diavolo cambiò tantissimo a gennaio, senza riuscire a trovare i giusti giocatori, anzi. Joao Felix, Sottil, Bondo, Gimenez e Walker, nessuno di questi è stato essenziale per i rossoneri. Il Milan non riuscì a passare il playoff di Champions League perdendo contro il Feyenoord. Ottavo posto in Serie A senza mai trovare continuità e sconfitta in Coppa Italia in finale. Un 2025 che si salva in parte dall'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. L'attuale allenatore del Milan ha cambiato la squadra ritrovando continuità e vittorie in campionato con la speranza di potere tornare a lottare per lo Scudetto o quantomeno per i primi quattro posti in campionato e la qualificazioni in Champions.