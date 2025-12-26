Continua la stagione del Milan: dall'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina e dopo un mercato estivo molto importante e indaffarato, il Diavolo ha cambiato tendenza rispetto alla passata stagione. Il Milan, infatti, è sembrato più costante rispetto alle gestioni di Fonseca e Conceicao. Con i due in panchina, tolta la vittoria in Supercoppa Italiana, i rossoneri hanno fallito tutti gli obiettivi stagionali. Fuori in Champions League ai playoff, persa la finale di Coppa Italia contro il Bologna e ottavi in Serie A. Quali sono le aspettative per il 2026 con Massimiliano Allegri? Fuori dalla Coppa Italia, il focus principale è sul campionato. Lo scudetto è il grande sogno dei tifosi, ma il primo obiettivo resta tornare tra le prime quattro per conquistarsi il posto in Champions League perso la scorsa stagione. Vedremo se Allegri e i suoi giocatori ci riusciranno o meno.