Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche sondaggi calcio Da Rabiot a Nkunku: com’è andato il primo mercato di Tare al Milan? Vota il sondaggio

CALCIOMERCATO MILAN

Da Rabiot a Nkunku: com’è andato il primo mercato di Tare al Milan? Vota il sondaggio

Da Rabiot a Nkunku: com'è andato il primo mercato di Tare al Milan? Vota il sondaggio
Igli Tare ha chiuso il suo primo mercato da direttore sportivo del Milan durante la scorsa estate. Tanti colpi in entrata. Vota il sondaggio nell'articolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il primo mercato di Igli Tare con il Milan si è chiuso con tantissimi movimenti. Questa la rosa dopo l'estate che è stata messa a disposizione di Allegri.

Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale). Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3). Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5). Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6). Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3). Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2). Tra i colpi più importanti a livello tecnico quelli di Rabiot e Modric a centrocampo. A livello economico, invece, la dirigenza del Milan ha rotto il tetto dei trenta milioni per Jashari dal Bruges e Nkunku dal Chelsea. Entrambi, per motivi diversi, non hanno ancora avuto un grande impatto con il Diavolo guidato da Allegri. In porta è arrivato Terracciano al posto di Sportiello, mentre Estupinan ha preso il posto del partente Theo Hernandez. In difesa via Thiaw, dentro Odogu e De Winter.

Dai un voto al mercato estivo del Milan con Igli Tare.

Leggi anche
Pagelle Milan, da Reijnders a Modric: chi è stato il migliore nel 2025? Vota il sondaggio
Gimenez futuro in bilico con il Milan: voi cosa fareste con il messicano? Vota il sondaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA