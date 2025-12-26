Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale). Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3). Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5). Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6). Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3). Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2). Tra i colpi più importanti a livello tecnico quelli di Rabiot e Modric a centrocampo. A livello economico, invece, la dirigenza del Milan ha rotto il tetto dei trenta milioni per Jashari dal Bruges e Nkunku dal Chelsea. Entrambi, per motivi diversi, non hanno ancora avuto un grande impatto con il Diavolo guidato da Allegri. In porta è arrivato Terracciano al posto di Sportiello, mentre Estupinan ha preso il posto del partente Theo Hernandez. In difesa via Thiaw, dentro Odogu e De Winter.