Il Milan ha cambiato molto prima dell'inizio della stagione. Poche settimane prima della sessione estiva di calciomercato, la società ha deciso di dare a Igli Tare le chiavi della squadra nominandolo nuovo direttore sportivo rossonero. Una carica importante per un dirigente che ha avuto una carriera molto importante con la Lazio.

«Entrare a far parte di un club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa». Queste le prime parole di Igli Tare da rossonero. Tanti colpi di mercato in estate: Modric, Rabiot, Jashari e non solo e una rosa rivoluzionata per Allegri.