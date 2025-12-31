Il Milan ha cambiato molto prima dell'inizio della stagione. Poche settimane prima della sessione estiva di calciomercato, la società ha deciso di dare a Igli Tare le chiavi della squadra nominandolo nuovo direttore sportivo rossonero. Una carica importante per un dirigente che ha avuto una carriera molto importante con la Lazio.
CALCIOMERCATO MILAN
Tra mercato e prime dichiarazioni: come giudichi l’impatto di Tare col Milan? Vota il sondaggio
«Entrare a far parte di un club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa». Queste le prime parole di Igli Tare da rossonero. Tanti colpi di mercato in estate: Modric, Rabiot, Jashari e non solo e una rosa rivoluzionata per Allegri.
Come giudicate l'impatto di Tare con il mondo rossonero? Vota il sondaggio.
