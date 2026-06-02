Uno dei nomi in cima alla lista per ricomporre l'organigramma del Milan dopo il recente licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada sembra essere quello di Ralf Rangnick. Le parti hanno avuto dei contatti nelle ultime settimane, ma il tecnico tedesco ha fatto delle richieste chiare per assumere l'incarico. Il ruolo sarebbe quello di direttore tecnico, con pieni poteri sulla parte sportiva, sul mercato e sul settore giovanile. A complicare le cose, però, ci sarebbe il rapporto con il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è più orientato su un profilo come Ramon Planes, fresco di addio all'Al-Ittihad.