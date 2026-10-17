Milan, ufficiali le cifre del mercato 2025/26: investiti 241,7 milioni di euro. Ramos il più oneroso, mentre...
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La campagna dei trasferimenti del 2025-26 del Milan si è chiusa con investimenti complessivi pari a 241,7 milioni di euro. Una cifra molto importante che testimonia la volontà del club di intervenire significativamente sulla rosa, portando nuovi innesti in diversi reparti.
Milan, i costi del mercatoTra le operazioni più importanti spicca l'acquisto a titolo definitivo di Goncalo Ramos, arrivato per 73,1 milione di euro. L'attaccante portoghese rappresenta infatti l'acquisto più importante di tutta la sessione di mercato, seguito da Christopher Nkunku costato 37,9 milioni e Ardon Jashari, per il quale il Milan ha speso 35,7 milioni.
Scorrendo la lista degli investimenti, al quarto posto invece troviamo Samuele Ricci, acquistato per 24,8 milioni di euro. Seguono successivamente De Winter, arrivato per 21,4 milioni, e Estupinan, costato 18,3. Il Milan ha poi investito 10 milioni per Athekame e 8,4 per Cisse. Nella lista poi figurano anche Odogu, per cui sono stati più sospesi 8 milioni, Adrien Rabiot arrivato per 7,4 milioni e Luka Modrić il cui costo indicato è di 1,8 milioni di euro.
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