La campagna dei trasferimenti del 2025-26 del Milan si è chiusa con investimenti complessivi pari a 241,7 milioni di euro. Una cifra molto importante che testimonia la volontà del club di intervenire significativamente sulla rosa, portando nuovi innesti in diversi reparti.

Milan, i costi del mercato

Tra le operazioni più importanti spicca l'acquisto a titolo definitivo diarrivato perL'attaccante portoghese rappresenta infatti l'acquisto più importante di tutta la sessione di mercato, seguito dacostatoper il quale il Milan ha speso

Scorrendo la lista degli investimenti, al quarto posto invece troviamo Samuele Ricci, acquistato per 24,8 milioni di euro. Seguono successivamente De Winter, arrivato per 21,4 milioni, e Estupinan, costato 18,3. Il Milan ha poi investito 10 milioni per Athekame e 8,4 per Cisse. Nella lista poi figurano anche Odogu, per cui sono stati più sospesi 8 milioni, Adrien Rabiot arrivato per 7,4 milioni e Luka Modrić il cui costo indicato è di 1,8 milioni di euro.