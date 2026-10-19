La sfida di ieri pomeriggio a San Siro tra il Milan di Rúben Amorim e l'Atalanta di Maurizio Sarri, terminata 3-2 per i rossoneri con le firme di Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila prima delle reti nerazzurre di Gianluca Gaetano e Nikola Krstović, è stata una partita decisamente densa di episodi da moviola che hanno infiammato gli spalti.

La pagella di Chiffi: bocciatura netta sulla Gazzetta dello Sport

Moviola Milan-Atalanta: il gol annullato a Christian Pulisic

Il cross : traversone basso dalla corsia di destra effettuato da Samuel Chukwueze .

: traversone basso dalla corsia di destra effettuato da . La posizione : lo statunitense parte originariamente in posizione regolare al momento del passaggio del compagno.

: lo statunitense parte originariamente in posizione regolare al momento del passaggio del compagno. La decisione: per la 'rosea' la scelta della terna è corretta poiché, prima che il pallone arrivi a Pulisic, si registra un tocco decisivo di Gonçalo Ramos che rimette in gioco l'esterno portando il numero 11 rossonero in fuorigioco geografico.

I due calci di rigore per il Milan assegnati con l'on field review

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Secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'arbitrodella sezione di Padova non ha superato l'esame di San Siro, rimediando un'insufficienza con un. Al fischietto classe 1984 vengono imputati diversi errori gravi: penalty solari non ravvisati in diretta sul terreno di gioco, fischi tardivi che hanno surriscaldato gli animi dei ventidue in campo e la mancata espulsione dell'atalantinonel finale per una doppia ammonizione che sarebbe stata sacrosanta.Il primo caso da analizzare si registra al 13' del primo tempo, in occasione del gol del momentaneo vantaggio del Milan annullato a. Sviluppo dell'azione:Le sviste più evidenti della direzione di gara di Chiffi arrivano però nell'area di rigore orobica, dove in entrambi i casi è dovuto intervenire ilper correggere le decisioni prese sul campo dal direttore di gara.Il primo rigore viene concesso per un tiro potente di destro scagliato da: la traiettoria viene intercettata dal braccio del debuttante. L'arto del difensore è in posizione non consona e aumenta visibilmente il volume del corpo rendendo l'impatto punibile. Chiffi, richiamato al monitor per l'on field review, corregge l'errore iniziale e assegna la massima punizione.

La stessa dinamica si ripete in occasione del secondo penalty assegnato al Diavolo. Questa volta è un sinistro di Adrien Rabiot a impattare contro il braccio di Thomas Kristensen. Il difensore della 'Dea' parte inizialmente con l'arto dietro la schiena, ma lo allarga vistosamente nel tentativo di stoppare la sfera prima di ritrarlo subito. Anche in questo caso il rigore al video è solare e giustamente concesso dopo il consulto del direttore di gara alla moviola video a bordo campo.