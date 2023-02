Milan, Trevisani difende De Ketelaere: “Saliranno tutti sul carro” (VIDEO)

Che Charles De Ketelaere non stia facendo bene è evidente a chiunque. Il calciatore belga, acquistato in estate dal Milan per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, non sta rispettando le attese. Arrivato con tanto di paragone con Kakà (anche se, c'è da sottolinearlo per l'ennesima volta, si trattano di due calciatori differenti), il belga non sta disputando una buona stagione. Ancora a secco di gol, l'ex Bruges recentemente ha anche sfiorato la rete, o per meglio dire si è letteralmente divorato due gol contro Tottenham e Monza. Nonostante cioè, c'è qualcuno che prende le sue difese. E questo qualcuno è Riccardo Trevisani , giornalista e telecronista di Mediaset.

Attraverso un video comparso sui social, Trevisani parla così di Charles De Ketelaere: "Caro Charles, caro Charlie, ti parlo come se fossi un mio amico", ha esordito il telecronista. "Charles De Ketelaere. Non dar retta a nessuno. Non ascoltare nessuno. Non ascoltare quelli che dicono che non segni neanche con le mani, non ascoltare quelli che in questo momento non ti stanno aiutando, non ascoltare quelli che dicono che non vali 30 milioni di euro, non ascoltare nessuno. In Italia è passato Dennis Bergkamp, prima di te che tirava le punizioni in fallo laterale quando stava in Italia e poi è stato uno dei calciatori più belli da vedere del calcio di vent'anni fa. Io credo che quello che tu hai fatto a Monza non sia un errore, sia stata una serie di sfighe connesse in un momento in cui sei paperino e hai la nuvola di Fantozzi sulla testa. Perché sul cross da sinistra è Giroud che deve fare il velo per farti arrivare la palla e infatti ti sei arrabbiato, perché poi Tonali anziché tirare te la può passare, perché Saelemaekers se te la può dare prima è meglio. E perché poi Pessina è molto bravo a non farti segnare".