Tsakaleas: “Milan su Kostantelias. Ma il Paok vuole 20 milioni” – Esclusiva

Il Milan potrebbe acquistare il talento Giannis Konstantelias: ne abbiamo parlato insieme al giornalista di Paok Today Antonis Tsakaleas

Alessio Roccio

La stagione del Milan è appena entrata nel vivo e al mercato estivo manca ancora molto, ma nelle ultime ore è stato accostato con forza ai rossoneri il nome di un talento che sta facendo molto bene in patria: Giannis Konstantelias. Del gioiellino classe 2003 del Paok Salonicco ce ne ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni il giornalista di ‘Paok Today’ Antonis Tsakaleas.

In Italia si parla di un possibile futuro di Konstantelias a Milano: ci sono possibilità? “Per quanto ne so, il Milan ha fatto una richiesta per Giannis Konstantelias. È facile parlare di possibilità al momento. Dipende dalla quantità di squadre che mostreranno interesse per lui. Per ora, Milano sembra essere una delle possibili destinazioni per la prossima estate”.

Che tipo di giocatore è? “È un giocatore con tantissime qualità, ma penso che la più importante sia l’elemento a sorpresa. La varietà

dei modi in cui può superare un avversario è sicuramente la caratteristica peculiare di questo ragazzo”.

Quali sono le sue caratteristiche? “È un centrocampista offensivo che sa portare bene il pallone tra i piedi. Sa muoversi bene tra le linee e negli spazi aperti senza palla. Sta cercando di migliorare la sua fase realizzativa”.

Quale può essere il suo prezzo oggi? “La quantità ideale di denaro che il PAOK vorrebbe ottenere da Konstantelias è di circa 20 milioni di euro. È difficile per un giocatore che non ha mai giocato in competizioni europee, ma la sua reputazione si sta diffondendo velocemente in tutta Europa”.

Quali squadre, oltre al Milan, sono interessate a lui? “RB Salisburgo e Club Bruges hanno mostrato interesse per lui, ma con il passare della stagione, è possibile che molte squadre saranno in questa lista”.

Se dovessi fare una previsione, dove vedi Konstantelias la prossima stagione? “A mio parere, La Liga e la Serie A sono due tipi di campionato in cui Konstantelias potrebbe giocare”.

Pensi che possa essere pronto per un campionato come quello di Serie A? “Sono sicuro che ha il potenziale per giocare ad alto livello. La Serie A è un campionato molto competitivo per un centrocampista come lui. Anche se non sono un tifoso del Milan, Konstantelias potrebbe rendermi uno di loro. Siamo nati nella stessa città e mi piacerebbe vedere un ragazzo di Volos giocare in campionato importante”. Mercato Milan, piace Ferguson: la richiesta del Bologna >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!