Ag. Ferguson: “Piace a Milan e Juventus”. La richiesta del Bologna

Un nome nuovo accostato al Milan per la sessione estiva di calciomercato . Si tratta di Lewis Ferguson , classe 1999 , centrocampista scozzese che il Bologna ha prelevato nel luglio dello scorso anno dall' Aberdeen per 3,5 milioni di euro. A tirare fuori l'interesse dei rossoneri per il numero 19 della squadra di Thiago Motta è il suo procuratore, Bill McMurdo .

Milan su Ferguson: lo ha confessato l'agente

Parlando, infatti, a 'Off The Record', l'agente di Ferguson ha rivelato: "C’è l’interesse di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 8 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro)".