Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Diavolo sulle tracce di Dahoud”

Mahmoud Dahoud obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Il centrocampista tedesco, però, è molto richiesto per l'estate

Mahmoud Dahoud, classe 1996, centrocampista tedesco del Borussia Dortmund, interessa al Milan per il calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Sport1', specificando come il numero 8 del BVB, nato in Siria e in giallonero dal 2017, andrà via in scadenza di contratto dal prossimo 1° luglio.

È stato lo stesso Borussia Dortmund a non voler proseguire il rapporto con l'ex regista del Borussia Mönchengladbach, così come comunicato alla stessa emittente tedesca dal direttore sportivo del club della Ruhr, Sebastian Kehl. "Ho avuto una conversazione molto aperta e onesta con lui la scorsa settimana - ha spiegato Kehl -. Gli ho detto che non gli rinnoveremo il contratto in estate. È con noi da ormai sei anni, è un bravissimo calciatore e ho davvero un'altissima opinione di lui a livello sportivo e personale. Tuttavia, abbiamo deciso di fare questo passo".

"Voglio giocare ad alto livello in uno dei migliori campionati" — Dahoud stesso ha commentato, sempre a 'Sport1', la fine della sua storia con il Borussia Dortmund, sottolineando come sarà per sempre grato al club giallonero e che fino alla fine della stagione, ogni qualvolta sarà chiamato in campo dall'allenatore Edin Terzić, darà il 100% per il BVB. Non ha nascosto, però, anche la curiosità per l'approssimarsi di una nuova avventura professionale. “Non vedo davvero l'ora di affrontare una nuova sfida. Voglio assolutamente giocare ad alto livello in uno dei migliori campionati. Se ne occupano i miei agenti. Io sono un calciatore Questo è il mio obiettivo. Tutto ciò che arriva in estate arriva in estate".

Per la prossima sessione di calciomercato Dahoud, secondo 'Sport1', sarebbe quindi nel mirino del Milan, alla ricerca di un vice di Ismaël Bennacer. In Serie A, però, piace anche al Napoli. Quindi, altre due opportunità per lui: una in Spagna, dove lo cerca il Siviglia e una in Inghilterra, dove interessa al Leicester City.

