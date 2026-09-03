Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Il big match contro la Juventus si sta avvicinando e, di conseguenza l'allenatore portoghese sta preparando al meglio il match. Proprio per questo, Fikayo Tomori sta viaggiando verso una possibile convocazione! Ma non è tutto, arrivano novità anche sul rientro di Pulisic, mentre Diego Moreira si è presentato ufficialmente ai tifosi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Tomori convocato per la Juventus?

Quanti assenti...

Le parole di Moreira

Pulisic, ritorno in vista?

Il Milan ha deciso, nei giorni scorsi, di puntare nuovamente su, reintegrato in rosa da Amorim stesso dopo il mancato trasferimento al Fulham. Il difensore è già stato inserito nelle liste di Serie A ed Europa e oggi è tornato ad allenarsi a Milanello con il resto della squadra. l'infortunio di Gabbia, inoltre, potrebbe favorire la sua convocazione per il match contro laLasi prepara alla sfida contro il Milan di domenica con una rosa decisamente decimata. Oltre ai forfait di, restano in dubbio anche, a causa di alcuni acciacchi muscolari. Le notizie peggiori, però, arrivano per. Il calciatore ha effettuato alcuni esami strumentali dopo il dolore percepito nei giorni scorsi, e la risposta non è stata positiva: lesione di basso grado del muscolodella coscia sinistra.Diego Moreira, nuovo arrivato in casa Milan, ha incontrato tutti i tifosi rossoneri nello store di via Dante, raccontando il uso forte entusiasmo per i primi giorni in rossonero. L'esterno belga ha spiegato, ai microfoni dei giornalisti presenti, di preferire giocare a destra, spiegando anche il perchè della scelta del numero 22, maglia storica appartenuta a. Ma non è tutto, il calciatore ha voluto parlare anche delle motivazioni legate alla scelta del Milan, soffermandosi anche suè pronto a scendere nuovamente in campo con il Milan nel big match contro la Juventus del 6 settembre. Dopo un lungo stop per un infortunio rimediato ai Mondiali, l'americano è rimasto in panchina nelle prime due giornate per pura precauzione.

Rúben Amorim punta molto sul suo talento, ma difficilmente partirà titolare: l'ipotesi più quotata è un ingresso a gare in corso, con una possibile staffetta con il giovane Cisse.