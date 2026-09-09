Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Dopo il big match contro la Juventus, finito 1-1, il Milan ha deciso di intervenire sulla difesa a gennaio, fissando come obbiettivo primario Gonçalo Inácio, ma non è tutto. Sono arrivate le prime parole di Omari Hutchinson, presente al flagship store di Via Dante.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Le parole di Hutchinson

2. Le cifre di Fofana

3. Il debutto di Leao in Turchia e la stoccata ai rossoneri

4. L'assalto a gennaio

ha parlato 'per la prima volta' da nuovo calciatore del, raccontando il suo impatto con la squadra, la città e i tifosi rossoneri. L'esterno casse 2003 ha elogiato l'accoglienza ricevuta e il supporto avuto sia dai suoi compagni di squadra che dall'allenatore rossonero. Successivamente, il giovane ha voluto parlare di come sia arrivato in rossonero, svelando un retroscena legato proprio a Rúben Amorim. In chiusura, il giovane trequartista ha rivelato di non aver seguito molto il campionato italiano in passato, am di essersi avvicinato alladopo il suo trasferimento, logicamente.si è trasferito, nelle scorse settimane, dalin prestito secco, ma ancora oggi fanno riflettere le condizioni dell'operazione. A svelarle ci ha pensato, noto esperto di mercato. Il centrocampista francese è approdato in Spagna senza costi di cartellino: il club spagnolo, infatti, coprirà solamente l'8% dello stipendio del calciatore, mentre il restante ingaggio rimarrà sulle spalle dei rossoneri. Non sono previsti obblighi di riscatto: al termine della stagione il calciatore farà ritorno a Milanello, salvo sorprese.è pronto al debutto ufficiale in Champions League con il Galatasaray, proprio allo stadio, stadio allo. Il portoghese partirà come titolare sulla fascia sinistra nel consolidato 4-2-3-1 di. Arrivato dalper 38 milioni più un 20% sulla futura rivendita, Leao ha voluto ringraziare ilper aver creduto in lui, sottolineando la possibilità di tornare a giocare la. Dichiarazioni che, indubbiamente, hanno infastidito la tifoseria rossonera, ancora molto amareggiata pe rilasciare suo addio e per il calo grave delle ultime stagioni.Ilha una difesa corta, come abbiamo potuto appurare, e a gennaio vorrebbe investire sul mercato per correre ai ripari., arrivato in estate dalla Lazio, è diventato un vero e proprio punto fermo per Amorim, ma alcuni acciacchi fisici preoccupano la dirigenza rossonera.è in recupero, mentre Tomori deve ritrovare la giusta condizione fisica., invece, ha ancora troppa poca esperienza per essere titolare. Proprio per questo motivo, il numero uno per gennaio risulta essere, centrale mancino dello, calciatore già seguito dal Milan in estate.