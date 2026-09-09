Dal retroscena legato alle cifre di Fofana fino all'obiettivo Gonçalo Inácio, passando per l'esordio di Leao e le parole di Hutchinson: ecco le migliori notizie della giornata di oggi in ottica Milan
Milan, Hutchinson incontra i tifosi allo store di via Dante | VIDEO
Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Dopo il big match contro la Juventus, finito 1-1, il Milan ha deciso di intervenire sulla difesa a gennaio, fissando come obbiettivo primario Gonçalo Inácio, ma non è tutto. Sono arrivate le prime parole di Omari Hutchinson, presente al flagship store di Via Dante.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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1. Le parole di HutchinsonOmari Hutchinson ha parlato 'per la prima volta' da nuovo calciatore del Milan, raccontando il suo impatto con la squadra, la città e i tifosi rossoneri. L'esterno casse 2003 ha elogiato l'accoglienza ricevuta e il supporto avuto sia dai suoi compagni di squadra che dall'allenatore rossonero. Successivamente, il giovane ha voluto parlare di come sia arrivato in rossonero, svelando un retroscena legato proprio a Rúben Amorim. In chiusura, il giovane trequartista ha rivelato di non aver seguito molto il campionato italiano in passato, am di essersi avvicinato alla Serie A dopo il suo trasferimento, logicamente.
2. Le cifre di FofanaYoussouf Fofana si è trasferito, nelle scorse settimane, dal Milan al Siviglia in prestito secco, ma ancora oggi fanno riflettere le condizioni dell'operazione. A svelarle ci ha pensato Fabrizio Romano, noto esperto di mercato. Il centrocampista francese è approdato in Spagna senza costi di cartellino: il club spagnolo, infatti, coprirà solamente l'8% dello stipendio del calciatore, mentre il restante ingaggio rimarrà sulle spalle dei rossoneri. Non sono previsti obblighi di riscatto: al termine della stagione il calciatore farà ritorno a Milanello, salvo sorprese.
3. Il debutto di Leao in Turchia e la stoccata ai rossoneriRafael Leao è pronto al debutto ufficiale in Champions League con il Galatasaray, proprio allo stadio José Alvalade, stadio allo Sporting Lisbona. Il portoghese partirà come titolare sulla fascia sinistra nel consolidato 4-2-3-1 di Buruk. Arrivato dal Milan per 38 milioni più un 20% sulla futura rivendita, Leao ha voluto ringraziare il Galatasaray per aver creduto in lui, sottolineando la possibilità di tornare a giocare la Champions League. Dichiarazioni che, indubbiamente, hanno infastidito la tifoseria rossonera, ancora molto amareggiata pe rilasciare suo addio e per il calo grave delle ultime stagioni.
4. L'assalto a gennaioIl Milan ha una difesa corta, come abbiamo potuto appurare, e a gennaio vorrebbe investire sul mercato per correre ai ripari. Mario Gila, arrivato in estate dalla Lazio, è diventato un vero e proprio punto fermo per Amorim, ma alcuni acciacchi fisici preoccupano la dirigenza rossonera. Gabbia è in recupero, mentre Tomori deve ritrovare la giusta condizione fisica. Diawara, invece, ha ancora troppa poca esperienza per essere titolare. Proprio per questo motivo, il numero uno per gennaio risulta essere Goncalo Inacio, centrale mancino dello Sporting Lisbona, calciatore già seguito dal Milan in estate.
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