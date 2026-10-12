Milan, tegola Gabbia: le soluzioni. Ramos nella bufera. Due gravi errori arbitrali contro il Diavolo

Il Milan non riesce a vincere contro il Sassuolo: tante reazioni e notizie anche dopo il KO di Matteo Gabbia. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.

Ecco di cosa parliamo oggi:

Errori clamorosi: Cesari spiega gli errori clamorosi dell'arbitro in Sassuolo-Milan.

Cesari spiega gli errori clamorosi dell'arbitro in Sassuolo-Milan. Ramos fatica: l'attaccante portoghese non trova il gol, ma non è solo colpa sua.

l'attaccante portoghese non trova il gol, ma non è solo colpa sua. Ravezzani duro sull'attacco: il parere su Ramos e Camarda.

il parere su Ramos e Camarda. Gabbia va ko: quali sono le possibili soluzioni per il Milan?

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Ramos continua a faticare

Ilnon riesce ad andare oltre il pareggio esterno contro ilnon trova continuità di risultati dopo la vittoria interna contro il Lecce. Soliti problemi per il Diavolo conche è sembrato ancora troppo isolato.

Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:

Gol: 0

0 Expected Goals (xG): 0.44

0.44 Assist: 0

0 Expected Assists (xA): 0.03

0.03 Tiri totali: 4

4 Tiri in porta: 2

2 Grandi occasioni fallite: 1

1 Tocchi: 35

35 Passaggi nella metà campo avversaria (accurati): 9/13 (69%)

L'attaccante portoghese non ha trovato la rete sul bell'assist di Chukwueze, ma è pur vero che il Diavolo in attacco deve lavorare su un fattore carente. Il Milan non riesce a portare giocatori nell'area avversaria e per questo motivo Ramos non riesce a trovare gol e occasioni da rete.

Ravezzani critica l'attacco rossonero

"C'è un problema che riguarda ancora l'attacco, e qui insomma comincia a diventare veramente bizzarra la diversità di rendimento di Gonçalo Ramos, che nel Portogallo segna quasi un gol a partita e nel Milan è poco incisivo. Ha fatto un paio di cose nel primo tempo: un tiro da posizione difficile e potente, e un colpo di testa che probabilmente poteva e doveva sfruttare meglio; poi, nel secondo tempo, è scomparso, è naufragato. Gonçalo Ramos andava tolto assolutamente a metà del secondo tempo. Ma se tu non hai fiducia in Camarda, dopo aver detto che invece volevi puntare su di lui, e lo lasci lì, finisci soltanto per aiutarlo a peggiorare la sua situazione".

Il giornalistaha parlato del momento dei rossoneri nel suo video su

Per Camarda saranno più che decisive le prossime partite: il calendario da Salisburgo-Milan alla sosta di novembre è molto fitto e Amorim avrà bisogno di tutti, compreso il giovane attaccante rossonero. In queste settimane potremo capire se Camarda sia davvero pronto per fare la seconda punta nel Milan.

Due errori clamorosi ai danni del Milan

Il Milan non riesce a superare il Sassuolo in trasferta e viene fermato da un 1-1 che sa un po' di beffa. Nella ripresa ci sono stati due chiari episodi da moviola che sono andati contro il Diavolo non visti dal campo da Fourneau e non segnalati dal

L'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato prima del mancato rosso ai danni di Armand Laurienté per un intervento a piede a martello e molto alto sulla gamba di Gila. Ecco le sue parole a 'Pressing' di Mediaset:

"Il punto di impatto sulla gamba di Gila è altissimo. L'arbitro non ha dato nemmeno il giallo".

Un intervento imprudente, pericoloso con la gamba molto alta che avrebbe potuto fare molto male a Mario Gila. Per fortuna il difensore rossonero è uscito incolume, ma il rosso almeno dopo segnalazione VAR sembrava netto. Cesari ha parlato anche del mancato rigore per il Milan per l'intervento di Caleta-Car ai danni di Gonçalo Ramos:

"All'interno dell'area del Sassuolo, il difensore neroverde Caleta-Car abbraccia Gonçalo Ramos. Nel calcio una cosa del genere non si può fare. Il pallone è lontano, dunque è un fallo ancora più grave. Nel secondo tempo, stessa identica situazione, stavolta è Ramos che abbraccia Cinquegrano a pallone lontano, ma questa volta viene fischiato un fallo in attacco del centravanti del Milan. Quello del primo tempo è un episodio da punire. Il VAR non può restare zitto in quella situazione, l'arbitro deve seguire l'azione, quindi non può averlo visto. Si può dire che manca un chiaro rigore a favore del Milan".

Un altro errore pesante per il Milan: è vero che il pallone era lontano da questa azione, ma l'intervento del difensore del Sassuolo era comunque da sanzionare con la massima punizione dopo l'intervento VAR. Due errori chiari, clamorosi, che pesano molto sui punti persi dal Milan contro il Sassuolo.

Infortunio Gabbia: quali soluzioni?

Infortunio serio per: il difensore rossonero è uscito in lacrime e in barella durante il primo tempo di Sassuolo-Milan. Si prevede un lungo stop ( qui le ultime novità ) ed è per questo che si può pensare a quali soluzioni prendere.

A questo punto sembra inevitabile l'arrivo di un difensore centrale a gennaio, ma prima? Probabile più spazio a Fikayo Tomori e Diawara che fino a questo momento non hanno giocato, ma che dovranno farsi trovare pronti con un difensore in meno. Importante anche Filippo Terracciano che può giocare terzino a quattro e braccetto a tre, facendo spostare in entrambi i casi Gila.

E sul mercato? Due soluzioni dagli svincolati potrebbero essere gli esperti Sergio Ramos e Jason Denayer.