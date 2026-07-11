Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. Nella giornata di oggi il nuovo acquisto Mario Gila, ha voluto rilasciare le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero, ma non è tutto. Tanto mercato in giornata: dal possibile interessamento della Juventus per Tomori fino all'ufficialità di Hjulmand all'Atletico Madrid, passando anche per il futuro di Rafael Leao. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, Tomori verso l'addio

Latorna a seguire con molta attenzioneche potrebbe lasciare ildopo l'arrivo die con il contratto in scadenza nel 2027. Senza rinnovo, questa finestra di mercato rappresenta l'ultima occasione importante per ildi monetizzare.

I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un sostituto di Federico Gatti, molto vicino all'addio, e considerano l'inglese il profilo perfetto anche grazie alla sua esperienza in serie A. La trattativa però, potrebbe entrare nel vivo solamente dopo la cessione di Gatti: si prospettano delle settimane decisive.

Il futuro di Leao

Il futuro diresta uno di quelli più in bilico in casa rossonera. L'attaccante portoghese vorrebbe lasciare ilper giocare il, ma al momento non sono arrivate delle offerte concrete. Secondo quanto rivelato daLeao ha interrotto il rapporto con un'agente unico e, ad oggi, si affida ad un team di avvocati, oltre a un'agenzia locale, per gestire l'interesse proveniente dalla

Il Milan, come sappiamo, vuole monetizzare con la sua cessione, e il suo cartellino e valutato circa 60 milioni di euro. Intanto Fabrizio Romano ha voluto smentire l'esistenza di trattative con il Tottenham, raffreddando quindi la pista proveniente dalla Premier League.

Niente Hjulmand...

è ufficialmente un nuovo giocatoreIl centrocampista danese, seguito e corteggiato a lungo anche dal nuovodi, ha firmato confino al 2031.

Lo Sporting Lisbona ha voluto mantenere la propria richiesta di almeno 40 milioni di euro di parte fissa, e l'Atletico ha voluto chiudere l'operazione per ben 45 milioni complessivi. Dopo le visite mediche, svolte in segreto giovedì, l'annuncio è stato rinviato a stamattina per motivi puramente strategici. Arrivato allo Sporting nel 2023 dal Lecce, il danese lascia il Portogallo dopo 141 presenze, 10 goal e 12 assist.

Le parole di Mario Gila

Mario Gila è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo arriva dalladi euro e ha firmato un contratto di cinque anni daNelle sue prime parole da rossonero, rilasciate i microfoni ufficiale del club, ha voluto raccontare le difficoltà vissute dopo l'addio alsottolineando come la perseveranza sia stata la chiave decisiva per la sua crescita.

Gila, inoltre, ha definito il Milan 'un vero e proprio sogno' e il coronamento di tanti sacrifici fatti insieme alla sua famiglia. Sul campo, invece, si descrive come un difensore aggressivo ma con tanta voglia di aiutare i compagni.