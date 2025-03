Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, per il terzo giorno non si è presentato a Milanello: ecco il vero motivo

Fabio Barera Redattore 13 marzo - 16:00

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, non è presente al Centro Sportivo di Milanello nella giornata di oggi, giovedì 13 marzo. Anche in passato, nel corso della stagione, lo svedese ha avuto dei periodi di assenza prolungata, durante i quali non è stato vicino alla squadra. Ad un certo punto questa mancata presenza, sue come di Geoffrey Moncada, è diventata un vero e proprio tormentone. Si è infatti spesso detto che questo comportamento da parte dei dirigenti combaciasse con una volontà quasi inconsapevole di lasciare da solo il tecnico Sérgio Conceicao.