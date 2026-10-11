Arrivano delle novità dell'ultima ora in casa Milan in vista della partita di oggi contro il Sassuolo in trasferta. Pietro Terracciano è alle prese con una brutta febbre e non sarà a disposizione per la gara di questo pomeriggio, in programma alle ore 18:00 a Reggio Emilia. Al suo posto l'allenatore portoghese Rúben Amorim ha deciso di aggregare alla prima squadra Leo Paul Bouyer, giovane portiere francese classe 2008 che ricopre il ruolo di terzo portiere tra i pali rossoneri.

Milan, convocato Bouyer

Bouyer si accomoderà in panchina alle spalle diormai considerato il vice portiere del francese. Per il giovane estremo difensore non si tratta della prima convocazione stagionale: era stato già chiamato dalla prima squadra in occasione dell'esordio contro il

Arrivato al Milan due estati fa dal Paris FC , Bouyer ha completato il percorso di crescita all'interno del settore giovanile rossonero, passando dall'under 18 alla primavera fino al Milan futuro.

Alto 1,94 metri, il portiere ha rinnovato lo scorso agosto il proprio contratto con il club rossonero fino al 2029. In questa stagione, però, non ha ancora trovato spazio né con la primavera né con la seconda squadra. Nella scorsa stagione il portiere è stato il titolare della Primavera del Milan, collezionando 21 presenze e incassando 29 reti. A queste, inoltre, si aggiungono 6 convocazioni e apparizioni con il Milan Futuro.