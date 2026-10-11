Sassuolo-Milan, Costacurta promuove il 4-4-1-1: "Amorim ha preso spunto da ..."

Contro il Sassuolo il Milan di Ruben Amorim dovrebbe di nuovo giocare con il 4-4-1-1 visto contro il Lecce e nel test a Milanello contro il Padova. Billy Costacurta, in diretta su Sky Sport 24, ha parlato positivamente di questa scelta spiegando anche il motivo legato a Gonçalo Ramos.

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"Credo che nel Portogallo Ramos abbia fatto partite molto buone con dietro un giocatore molto simile a Pulisic. Penso che Amorim abbia potuto prendere spunto".

A centrocampo dovrebbe giocare Musah insieme a Rabiot:

"Modric ha giocato tanto con la Croazia e credo sia normale gestione. Mi piace questa formazione, Amorim spera che Pulisic possa fare lo stesso lavoro di Joao Felix in nazionale. Moreira in quella posizione potrebbe fare bene".

Poi ultimo passaggio sul terzino sinistro:

"Dopo aver visto Bartesaghi in U21 credo che sia un giocatore più forte di Estupinan".

Sarà veramente interessante capire quali nuovi movimenti e quali possibili soluzioni tattiche vedremo con la difesa a quattro e due esterni di centrocampo decisamente improntati verso l'attacco. Con le spalle coperte dai due terzini, sia Moreira sia Chukwueze avranno più libertà per attaccare e pensare alla fase offensiva.

Le soluzioni tattiche di Amorim: il ruolo di Pulisic e Moreira

Pulisic e Rabiot potranno muoversi per tutto il campo con Musah che avrà il compito di fare da filtro davanti alla difesa. Il tutto per portare più calciatori all'interno dell'area del Sassuolo e cercare di creare occasioni da rete che Ramos possa sfruttare, proprio come fatto già con il suo Portogallo (3 reti nelle ultime 3 partite). Da capire poi se la difesa a 3 sarà utilizzata a gara in corso o in altre partite: probabile che il Milan ruoti molto alla ricerca di spazi e occasioni da rete.