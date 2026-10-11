Sassuolo-Milan, Costacurta promuove il 4-4-1-1: "Amorim ha preso spunto da ..."

Le parole di Costacurta a Sky Sport sul nuovo Milan: da Moreira alla dote offensiva di Gonçalo Ramos. L'analisi tattica delle mosse di Amorim contro il Sassuolo

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, il cappello di Gerry Cardinale

Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM

Contro il Sassuolo il Milan di Ruben Amorim dovrebbe di nuovo giocare con il 4-4-1-1 visto contro il Lecce e nel test a Milanello contro il Padova. Billy Costacurta, in diretta su Sky Sport 24, ha parlato positivamente di questa scelta spiegando anche il motivo legato a Gonçalo Ramos.

"Credo che nel Portogallo Ramos abbia fatto partite molto buone con dietro un giocatore molto simile a Pulisic. Penso che Amorim abbia potuto prendere spunto".

A centrocampo dovrebbe giocare Musah insieme a Rabiot:

"Modric ha giocato tanto con la Croazia e credo sia normale gestione. Mi piace questa formazione, Amorim spera che Pulisic possa fare lo stesso lavoro di Joao Felix in nazionale. Moreira in quella posizione potrebbe fare bene".
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Poi ultimo passaggio sul terzino sinistro:

"Dopo aver visto Bartesaghi in U21 credo che sia un giocatore più forte di Estupinan".

Sarà veramente interessante capire quali nuovi movimenti e quali possibili soluzioni tattiche vedremo con la difesa a quattro e due esterni di centrocampo decisamente improntati verso l'attacco. Con le spalle coperte dai due terzini, sia Moreira sia Chukwueze avranno più libertà per attaccare e pensare alla fase offensiva.

Le soluzioni tattiche di Amorim: il ruolo di Pulisic e Moreira

Pulisic e Rabiot potranno muoversi per tutto il campo con Musah che avrà il compito di fare da filtro davanti alla difesa. Il tutto per portare più calciatori all'interno dell'area del Sassuolo e cercare di creare occasioni da rete che Ramos possa sfruttare, proprio come fatto già con il suo Portogallo (3 reti nelle ultime 3 partite). Da capire poi se la difesa a 3 sarà utilizzata a gara in corso o in altre partite: probabile che il Milan ruoti molto alla ricerca di spazi e occasioni da rete.

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