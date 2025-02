Milan, Sottil: il rapporto con Guidi e non solo. Le curiosità

Aggregato in prima squadra con la Fiorentina dalla stagione 2017/18, Riccardo Sottil esordisce in Serie A nel settembre 2018, a 19 anni. Nel gennaio 2019 arriva il prestito a Pescara, in Serie B, e proprio con i Delfini realizza la sua prima rete da professionista. Nella successiva stagione torna a vestire la maglia viola, dalla quale si separa di nuovo temporaneamente nel settembre 2020, approdando in prestito a Cagliari: in terra sarda Riccardo trova spazio e prestazioni di rilievo, collezionando 21 presenze e due gol. Al termine della stagione la Fiorentina lo richiama nuovamente a sé, e l'incontro con il nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano è incoraggiante, tanto da scegliere di puntare su di lui: dal 2021 al gennaio 2025 Sottil trova spazio in Serie A e sul palco europeo in Conference League, tagliando anche il traguardo delle 100 presenze con la Fiorentina nel febbraio 2024.

Un attaccante con il fuoco dentro, un giocatore che rifugge la banalità e che non teme i riflettori, alla ricerca della consacrazione delle sue qualità sul palcoscenico italiano ed europeo. Di ruolo esterno alto, Sottil può essere l'arma in più a disposizione di Conceição, schierato come ala destra o sinistra. Dotato delle caratteristiche giuste per esaltare i tifosi e spaccare le partite, oltre alla personalità tra le sue qualità tecniche annovera dribbling (78 duelli vinti in questa Serie A), corsa, tecnica brillante, grande velocità e feeling naturale con la porta. In grado di essere quel giocatore improvvisamente pericoloso, dotato di lampi di aggressività e precisione. Il suo marchio di fabbrica è il tiro a rientrare, partendo dalla fascia sinistra e accentrandosi quel tanto che basta per percepire lo specchio della porta e scaricare il destro sul palo lontano, con buona probabilità anche dalla distanza.

Alcune curiosità su Riccardo Sottil, che lo legano ai colori rossoneri.

IL RAPPORTO CON FEDERICO GUIDI — L'allenatore della Primavera rossonera Federico Guidi ha avuto un ruolo cruciale nella crescita di Riccardo Sottil, valorizzandolo e credendo in maniera speciale nelle sue capacità. Guidi lo promuove in Under 19 dagli allievi, e insieme raggiungono la finale scudetto Primavera nel 2017, conquistata battendo la Juventus ai calci di rigore. Sottil si distingue in quella occasione per prestazioni e marcature, andando a segno sia in Semifinale - agguantando l'1-1 contro la Juventus che porta la gara ai supplementari - sia in Finale, in entrambi i casi su rigore.

RIFERIMENTI DA NUMERO 7

Tra i punti di riferimento di Riccardo Sottil fin da bambino fanno capolino due nomi che hanno certamente conquistato gli appassionati di calcio oltre ogni fede calcistica: Alexandre Pato e Stephan El Shaarawy. Con i due ex attaccanti rossoneri condivide tante qualità, partendo dal potenziale importante da schierare in campo - capace di accendere i match in ogni momento - fino a dribbling e richiamo verso la porta.