Milan, sostegno a Sport for Change con la maratona di domenica

Il 2 aprile, 128 runner correranno la staffetta non competitiva "Relay Marathon" durante la Milano Marathon e il Milan ci sarà.

Stefano Bressi

Domenica 2 aprile 2023 Fondazione Milan parteciperà per la quinta volta al Charity Program della Milano Marathon per supportare il programma Sport for Change.

La Onlus rossonera riceverà il supporto di 32 squadre, per un totale di 128 runner, che correranno nella staffetta non competitiva Relay Marathon, che rappresenta il cuore pulsante dell'evento. L'obiettivo del Charity Program è raccogliere fondi per sostenere i progetti solidali delle associazioni partecipanti.

Fondazione Milan utilizzerà i fondi raccolti dai suoi runner per sostenere il diritto allo sport e aiutare coloro che rischiano di essere emarginati dalla società a causa della loro condizione sociale o provenienza: i runner rossoneri correranno per i bambini e i ragazzi che fanno parte del programma Sport for Change a Milano.

In particolare, i partecipanti sosterranno i giovani che partecipano alle attività sportive dell'ASD Sporting Murialdo e di YouSport ASD, due realtà della periferia milanese, sostenute da Fondazione Milan, che lavorano per migliorare l'inclusione sociale utilizzando lo sport come strumento educativo.

I runner che sosterranno Fondazione Milan nella 21ª edizione della Milano Marathon riceveranno un pacco gara contenente vari gadget, tra cui la maglia tecnica per la corsa solidale, grazie alle donazioni dei partner rossoneri PUMA, Socios.com, Gatorade, Clivet, Schurter e Radio Rossonera.

Nelle scorse settimane Socios.com e la famiglia rossonera hanno invitato tutti i tifosi a votare la frase da inserire sulla maglietta dei runner. A vincere è stato lo slogan "SFIDA TE STESSO, CAMBIA IL MONDO" che racchiude il significato di questa corsa benefica.

Con la partecipazione alla Milano Marathon, Fondazione Milan coinvolge attivamente i propri stakeholder a donare per una giusta causa attraverso la pratica dell'attività sportiva.

Fondazione Milan crede fortemente nello sport come strumento per il cambiamento sociale, per questo, attraverso i propri programmi, aiuta i giovani a sviluppare competenze sociali e personali, a migliorare la loro autostima e a promuovere la loro inclusione nella società.

Fonte: acmilan.com