Milan, Ibrahimovic fermo ai box: le sue condizioni | PM

Problema fisico per Ibrahimovic al rientro dalla Nazionale, verrà valutato giorno per giorno. Non sono noti i tempi di recupero.

Brutte notizie in casa Milan riguardanti Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981, che al rientro dalla nazionale si è presentato, purtroppo, con un problema fisico. L'attaccante rossonero ha un problema alla coscia. Secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, verrà valutato giorno per giorno, ma al momento non è possibile dare dei tempi di recupero precisi. Potrebbe tornare in pochi giorni o in poche settimane. Al momento non è noto. Si valuterà giorno per giorno.