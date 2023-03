Rinnovo Leao, dal Milan una proposta a sorpresa. Le ultime

Il Milan e il rinnovo di Rafael Leao: la telenovela continua. Le ultime novità sulla trattativa le riporta Manuele Baiocchini di SkySport, con una nuova e inedita proposta dei rossoneri. Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero infatti pensando ad una soluzione alternativa per il rinnovo di Rafael Leao. L'idea sarebbe quella di proporre al giocatore e al suo entourage un rinnovo a breve termine, ad esempio per un'ulteriore stagione (quindi fino al 2025, essendo il giocatore in scadenza nel 2024) in modo da posticipare il problema rinnovo e guadagnare tempo.