Milan, la firma di Giroud attesa settimana prossima | PM NEWS

Ieri pomeriggio è andato in scena un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il procuratore di Olivier Giroud. Le due parti hanno parlato del rinnovo del calciatore francese, il quale attualmente è in scadenza a giugno. Secondo le fonti della nostra redazione, la firma sul rinnovo di contratto con il Milan di Olivier Giroud, dovrebbe arrivare la prossima settimana, tra una decina di giorni. L'intenzione sarebbe quella di rinnovare per un'altra stagione, con opzione per un altro anno, con uno stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione.