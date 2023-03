Napoli-Milan sfida a sinsitra: scontro inedito tra Kvaratskhelia e Leao

La fascia sinistra, si legge, è una casa sia per Rafael Leao che per Kvaratskhelia . Napoli-Milan in campionato, si comincia domenica; e poi Milan-Napoli e Napoli-Milan tra il 12 e il 18 aprile nei quarti di Champions. Il Corriere mette la lunte di ingrandimento sulla sfida tra Kvaratskhelia contro Leao . Gli esterni, sono il simbolo dell’ultimo scudetto del Milan e il simbolo di quello vicino più che mai del Napoli .

Questo, continua il Corriere, è l'anno di Kvaratskhelia: 12 gol e 10 assist in campionato, che diventano 14 e 14 contando anche la Champions. Leao, invece, sta faticando di più rispetto lo scorso anno, quando ha rallentato lui, ha frenato anche il Milan. I due non si sono mai incontrati: in campionato, all’andata, Leao era squalificato. Sarà uno show inedito, quello tra il Napoli di Kvaratskhelia e il Milan di Leao. Calciomercato Milan – Occasioni a zero: si punta un vecchio obiettivo?