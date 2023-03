Rinnovo Leao, nessun ultimatum dal Milan: le ultime | PM NEWS

Tra il Milan e Rafael Leao non c'è in atto nessun ultimatum per il rinnovo del portoghese con i rossoneri. Le ultime

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha riportato, sulle sue pagine, di un ultimatum per il rinnovo tra Leao e il Milan. Secondo quanto ci risulta dopo alcune verifiche non esiste alcun tipo ultimatum per l'esterno portoghese dato dalla dirigenza rossonera. Come riportato dalla nostra redazione, la situazione è rimasta invariata: i contatti tra la coppia Maldini-Massara e l'entourage del giocatore, sono sempre costanti, ma è probabile che una decisione verrà presa più avanti, verso fine campionato.